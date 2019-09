© foto di J.M.Colomo

Seconda vittoria in sette giornate di campionato per l'Eibar che è tornato al successo battendo 2-0 il Celta Vigo. Secondo tempo decisivo per i padroni di casa che sono passati in vantaggio al 47' Exposito e hanno raddoppiato al 60' con Orellana. Con questo successo l'Eibar sale a 8 punti e lascia il Celta Vigo a quota 6.

La settima giornata di Liga:

Villarreal-Betis Siviglia 5-1

Athletic Club-Valencia 0-1

Getafe-Barcellona 0-2

Granada-Leganes 1-0

Atletico Madrid-Real Madrid 0-0

Espanyol-Real Valladolid 0-2

Eibas-Celta Vigo 2-0

Alaves-Maiorca (domani ore 16)

Levante-Osasuna (domani ore 18.30)

Siviglia-Real Sociedad (domani ore 21.00)