Liga, l'Eibar vince in rimonta: Alaves battuto 2-1 nel finale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vittoria in rimonta conquistata dall'Eibar che dopo due giornate senza i tre punti, ha battuto 2-1 l'Alaves in casa. Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo quattro minuti con Garcia ma al 20' hanno perso Duarte per espulsione e sono rimasti in dieci. Nella ripresa anche l'Eibar è rimasto in dieci per l'espulsione di De Blasis ma prima ha pareggiato con Jordan al 69' e nel finale ha trovato il gol della vittoria con Diop. Con questo successo l'Eibar sale a 14 punti mentre l'Alaves resta a quota 20.

Questo il programma completo dell'undicesima giornata di Liga:

3/11 13:00 Leganes-Atl. Madrid 1-1

16:15 Real Madrid-Valladolid 2-0

18:30 Valencia-Girona 0-1

20:45 Vallecano-Barcellona 2-3

4/11 12:00 Eibar-Alaves 2-1

16:15 Villarreal-Levante

18:30 Huesca-Getafe

18:30 Real Sociedad-Siviglia

20:45 Betis-Celta Vigo

5/11 21:00 Espanyol-Ath. Bilbao