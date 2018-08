Liga, l'Espanyol batte 2-0 il Valencia: decisiva la ripresa

© foto di Alterphotos/Image Sport

Brutta sconfitta accusata dal Valencia che dopo il pareggio arrivato al debutto, è stato battuto 2-0 in casa dell'Espanyol. Decisiva la ripresa per la squadra catalana andata in gol al 63' con Graneroe al 68' con Iglesias. Con questo successo l'Espanyol sale a 4 punti in classifica mentre il Valencia resta a quota uno.

LIGA - 2° TURNO

Getafe-Eibar 2-0

Leganes-Real Sociedad 2-2

Alavés-Real Betis 0-0

Atletico Madrid-Rayo Vallecano 1-0

Valladolid-Barcellona 0-1

Espanyol-Valencia 2-0

Girona-Real Madrid (26/08, ore 22.15)

Siviglia-Villarreal (26/08, ore 22.15)

Levante-Celta Vigo (27/08, ore 20.15)

Athletic Club-Huesca (27/08, ore 22)