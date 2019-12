© foto di Alterphotos/Image Sport

Ancora una sconfitta per l'Espanyol battuto 2-0 nello scontro per la salvezza dal Leganes. I padroni di casa sono passati in vantaggio all'11' con Braithwaite e al 54' hanno trovato il raddoppio con En Nesyri Y. Con questo successo il Leganes, al terzo risultato utile consecutivo, sale a 13 punti mentre l'Espanyol resta a quota 10.

LIGA - GIORNATA 18

Eibar-Granada 3-0

Maiorca-Siviglia 0-2

Barcellona-Alavaes 4-1

Villarrela-Getafe 1-0

Valladolid-Valencia 1-1

Domenica 22 dicembre

Leganes-Espanyol 2-0

14.00 Osasuna-Real Sociedad

16.00 Betis-Atl. Madrid

18.30 Levante-Celta Vigo

21.00 Real Madrid-Athletic Bilbao