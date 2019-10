© foto di Alterphotos/Image Sport

Bella vittoria conquistata dall'Espanyol che è tornato al successo in campionato battendo 1-0 in trasferta il Levante. La squadra catalana ha trovato i tre punti grazie alla rete di Bernardo arrivato al 38' e sale così a 8 punti in classifica mentre il Levante resta a quota 11.

Il programma completo del 10° turno di Liga:

Venerdì

Villarreal-Alaves 4-1

Sabato

Leganes-Maiorca 1-0

Valladolid-Eibar 2-0

Atletico Madrid-Athletic Club 2-0

Rinv. Barcellona-Real Madrid