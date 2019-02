© foto di Alterphotos/Image Sport

Goleada per l'Huesca, che sommerge di gol il Valladolid e fa un bel passo in avanti in ottica salvezza, ancora molto lontana. Ma se alla vigilia la sfida sembrava pendere per gli ospiti, l'ultima in classifica ha dimostrato di credere fortemente nei propri mezzi, con un 4-0 che fa molto male ai biancoviola. di Enric, Avila, Pulido e Gomez le reti del successo. Di seguito il programma della giornata:

Venerdì 1 febbraio

Huesca-Valladolid 4-0

Sabato 2 febbraio

Levante-Getafe

Real Sociedad-Athletic Bilbao

Barcellona-Valencia

Celta Vigo-Siviglia

Domenica 3 febbraio

Villarreal-Espanyol

Betis Siviglia-Atletico Madrid

Eibar-Girona

Real Madrid-Alaves