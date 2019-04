© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Getafe non approfitta del regalo del Siviglia. La squadra di Bordalas doveva approfittare del ko andalusiano per consolidare il quarto posto ma ha perso 2-1 in casa della Real Sociedad sotto i colpi di Willian José e Oyarzabal. Il Getafe ha accorciato le distanze con la rete di Saiz ma i padroni di casa hanno conquistato tre punti importanti salendo così a 44 punti e lasciando il Getafe a quota 55.

Questo il programma completo del 35° turno di Liga:

27.04 13:00 Athletic-Alaves 1-1

27.04 16:15 Atl. Madrid-Valladolid 1-0

27.04 18:30 Leganes-Celta Vigo 0-0

27.04 20:45 Barcellona-Levante 1-0

28.04 12:00 Valencia-Eibar 0-1

28.04 14:00 Girona-Siviglia 1-0

28.04 16:15 Real Sociedad-Getafe 2-1

28.04 18:30 Villarreal-Huesca

28.04 20:45 Rayo Vallecano-Real Madrid

29.04 21:00 Betis-Espanyol