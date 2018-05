Liga, la tabella trasferimenti 2018-19

© foto di Insidefoto/Image Sport

ALAVES

all. Abelardo Fernandez (confermato)

Acquisti

Cristian (dc, Rudes, fp)

Entrena (as, Rudes, fp)

Guidetti (pc, Celta, riscatto dal prestito)

Nando (ad, Lorca, fp)

Rafa Paez (dc, Rudes, fp)

Cessioni

Bojan Krkic (sp, Stoke City, fp)

El Haddadi (pc, Barcellona, fp)

Hernandez (ts, Real Sociedad, fp)

Madran (cc, Valencia, fp)

Pedraza (as, Villarreal, fp)

Pérez (ad, Espanyol, fp)

Pina (cc, Club Brugge, fp)

- - -

ATHLETIC

all.-

Acquisti

Capa (td, Eibar, 3 mln)

Etxeberria (td, Numancia, fp)

Ganea (ts, Viitorul, 1 mln)

Irizondo (ts, Granada, fp)

Unai Lopez (tq, Rayo Vallecano, fp)

Villalibre (pc, Lorca, fp)

Cessioni

Sola (pc, fine contratto)

- - -

ATLETICO MADRID

all. Diego Simeone (confermato)

Acquisti

Mensah (tq, Kasimpasa, fp)

Moreira (as, Wolverhampton, fp)

Kunde (cc, Granada, fp)

Velazquez (dc, Rayo Vallecano, fp)

Vietto (pc, Valencia, fp)

Cessioni

Diogo Jota (as, Wolverhampton, riscatto dal

prestito a 14 milioni)

Fernando Torres (pc, fine contratto)

- - -

BARCELLONA

all. Ernesto Valverde (confermato)

Acquisti

Aleñá (cc, Barcellona B)

Deulofeu (ad, Watford, fp)

Douglas (td, Benfica, fp)

El Haddadi (pc, Alavés, fp)

Rafinha (cc, Inter, fp)

Cessioni

Iniesta (cc, fine contratto)

- - -

BETIS

all. Quique Setién (confermato)

Acquisti

Alex Alegria (pc, Levante, fp)

Barragan (td, Middlesbrough, 1 mln)

Brasanac (cc, Leganés, fp)

De la Hoz (cc, Albacete, fp)

Inui (as, Eibar, 0)

Narvaez (tq, Cordoba, fp)

Tosca (dc, Benevento, fp)

Cessioni

Amat (dc, Swansea, fp)

Campbell (ad, Arsenal, fp)

Pezzella (dc, Fiorentina, riscatto dal prestito per 9 milioni)

- - -

CELTA

all. Antonio Mohamed (nuovo)

Acquisti

Beauvue (pc, Leganés, fp)

Bongonda (as, Zulte-Waregem, fp)

Borja Fernandez (cc, Reus, fp)

Borja Iglesias (pc, Celta, 0)

Costas (dc, Barcellona B, fp)

Hjulsager (as, Granada, 0)

Junca (ts, Eibar, 0)

Lemos (td, Lugo, 0)

Méndez (tq, Celta, 0)

Villar (por, Levante, fp)

Cessioni

Boyé (pc, Torino, fp)

Guidetti (pc, Alavés, riscatto dal prestito)

- - -

EIBAR

all. José Luis Mendilibar (confermato)

Acquisti

Bebé (as, Rayo Vallecano, fp)

Elgezabal (dc, Numancia, fp)

Galvez (dc, Las Palmas, fp)

Hervias (ad, Valladolid, fp)

Milla (as, Numancia, fp)

Nano (pc, Sporting Gijon, fp)

Orellana (ad, Valencia, riscatto dal

prestito per 2 milioni)

Rivera (cc, Barcellona B, fp)

Cessioni

Capa (td, Athletic, 3 mln)

Dani Garcia (cc, fine contratto)

Fran Rico (cc, Granada, fp)

Inui (as, Betis, 0)

Jovanovic (dc, Bordeaux, fp)

Junca (ts, Celta, 0)

- - -

ESPANYOL

all. -

Acquisti

Darder (cc, Lione, riscatto dal prestito

per 8 milioni)

Pérez (ad, Alavés, fp)

Roberto (por, Malaga, fp)

Vazquez (pc, Nastic, fp)

Cessioni

Jairo Morillas (pc, fine contratto)

Pau Lopez (por, fine contratto)

Carlos Sanchez (cc, Fiorentina, fp)

Sergio Sanchez (dc, Rubin Kazan, fp)

- - -

GETAFE

all. José Bordalas (confermato)

Acquisti

Alanis (dc, Chivas, 0)

Buendia (tq, Leonesa, fp)

Chuli (pc, Lugo, fp)

Garcia (por, Rayo Vallecano, fp)

Ibanez (ad, Osasuna, fp)

Yanez (por, Cadice, fp)

Cessioni

Arambarri (cc, Boston, fp)

Antunes (ts, Dinamo Kiev, ts)

Bergara (cc, Real Sociedad, fp)

Cabrera (dc, Crotone, fp)

Martinez (por, Arsenal, fp)

Montero (as, Swansea, prestito)

Rémy (pc, Las Palmas, fp)

Yoda (ad, fine contratto)

- - -

GIRONA

all. -

Acquisti

Alcaraz (cc, Almeria, fp)

Coris (as, Osasuna, fp)

Cessioni

Amagat (tq, fine contratto)

Boulaya (tq, Metz)

Douglas Luiz (cc, Manchester City, fp)

Garcia (cc, Manchester City, fp)

Olunga (pc, GZ Hengfeng, fp)

Maffeo (td, Manchester City, fp)

Mojica (ts, Rayo Vallecano, fp)

Muniesa (dc, Stoke City, fp)

- - -

HUESCA

all. Leo Franco (nuovo)

Acquisti

-

Cessioni

Avila (as, San Lorenzo, fp)

Cucho (pc, Watford, fp)

Moi Gomez (tq, Sporting Gijon, fp)

Remiro (por, Athletic, fp)

Rescaldani (pc, Atlético Nacional, fp)

- - -



LEGANES

all. -

Acquisti

Koné (pc, Eupen, fp)

Owusu (ad, Oviedo, fp)

Mejias (dc, Cartagena, fp)

Cessioni

Amrabat (ad, Watford, fp)

Beauvue (pc, Celta, fp)

Brasanac (cc, Betis, fp)

Champagne (por, Olimpo, fp)

Mantovani (dc, fine contratto)

Naranjo (as, Genk, fp)

Pérez (cc, Granada, fp)

Zaldua (td, Real Sociedad, fp)

- - -

LEVANTE

all. Paco Lopez (confermato)

Acquisti

Espinosa (tq, Granada, fp)

Ruben Garcia (ad, Sporting Gijon, fp)

Samu Garcia (ad, Malaga, fp)

Saveljich (dc, Albacete, fp)

Verza (cc, Almeria, fp)

Cessioni

Al-Muwallad (ad, Al Ittihad, fp)

Alex Alegria (pc, Betis, fp)

Cabaco (dc, Nacional, dc)

Coke (td, Schalke 04, fp)

Lukic (cc, Torino, fp)

Pazzini (pc, Hellas Verona, fp)

Rober Pier (dc, Deportivo, fp)

Ruben Rochina (tq, Rubin Kazan, fp)

Villar (por, Celta, fp)

- - -

RAYO VALLECANO

all. Michel (confermato)

Acquisti

Bangoura (ad, Almeria, fp)

Mojica (ts, Girona, fp)

Monsalve (dc, Recreativo Huelva)

Noblejas (ts, Cordoba, fp)

Cessioni

Al-Sulaiheem (cc, Al-Shabab, fp)

Bebé (as, Eibar, fp)

De Tomas (pc, Real Madrid Castilla, fp)

Alberto Garcia (por, Getafe, fp)

Unai Lopez (tq, Athletic, fp)

Velazquez (dc, Atlético Madrid, fp)

- - -

REAL MADRID

all. Zinedine Zidane (confermato)

Acquisti

Fabio Coentrao (ts, Sporting CP, fp)

Lucas Silva (cc, Cruzeiro, fp)

Cessioni

-

- - -

REAL SOCIEDAD

all. Imanol Alguacil (confermato)

Acquisti

Bergara (cc, Getafe, cc)

Hernandez (ts, Alavés, fp)

Zaldua (td, Leganés, fp)

Cessioni

Babic (dc, Stella Rossa, 0.8 mln)

Canales (tq, fine contratto)

Carlos Martinez (td, fine contratto)

Xabi Prieto (cc, fine carriera)

- - -

SIVIGLIA

all. Pablo Machin (nuovo)

Acquisti

Lasso (as, Osasuna, fp)

Munoz (pc, Almeria, fp)

Cessioni

Carole (ts, Galatasaray, fp)

Geis (cc, Schalke, fp)

Layun (td, Porto, fp)

Roque Mesa (cc, Swansea, fp)

Sandro Ramirez (pc, Everton, fp)

- - -

VALENCIA

all. Marcelino Toral (confermato)

Acquisti

Bakkali (as, Deportivo, fp)

Joao Cancelo (td, Inter, fp)

Medran (cc, Alavés, fp)

Nacho Gil (as, Las Palmas, fp)

Nani (as, Lazio, fp)

Cessioni

Gonçalo Guedes (as, Paris Saint-Germain)

Kondogbia (cc, Inter, fp)

Orellana (ad, Einar, riscatto dal prestito

per 2 milioni)

Pereira (as, Manchester United, fp)

Vietto (pc, Atlético Madrid, fp)

- - -

VILLARREAL

all. Javier Calleja (confermato)

Acquisti

Afif (as, Al Sadd, fp)

Esponoza (ad, Boca Junios, fp)

Nahuel (as, Barcellon B, fp)

N'Diaye (cc, Wolverhampton, fp)

Pedraza (as, Alavés, fp)

Cessioni

Bacca (pc, Milan, fp)

Roger Martinez (pc, Jangsu Suning, fp)