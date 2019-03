Liga, Messi fa 30 e 31: il Barcellona conquista il derby con l'Espanyol

© foto di J.M.Colomo

Il derby di Barcellona si tinge ancora di blaugrana. E il merito è del solito, implacabile Lionel Messi. Al Camp Nou finisce 2-0 perché nella ripresa l'asso argentino sale in cattedra: prima un gol su punizione bellissimo, accarezzando il pallone, poi il consueto colpo da biliardo di prima su assist di Malcom. Ha fatto trenta? E così ha deciso di fare anche trentuno, il numero dei suoi gol in campionato fin qui, capocannoniere assoluto della Liga. Vola sempre più su lui, vola sempre più su in classifica il Barça, che allunga temporaneamente sull'Atletico Madrid, di scena stasera sul campo dell'Alaves: +13 e titolo che sembra sempre più in tasca.

Questo il programma completo del 29° turno di Liga:

Venerdì

GIRONA-ATHLETIC 1-2

Sabato :

GETAFE-LEGANES 0-2

BARCELLONA-ESPANYOL 2-0

CELTA-VILLARREAL ore 18.30

ALAVES-ATL. MADRID ore 20.45