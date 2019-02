© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona non riesce ad andare oltre il 2-2 in casa contro il Valencia. Addirittura i blaugrana si ritrovano sotto 2-0 in virtù delle reti di Gameiro e di Parejo (rigore). Sul finale di primo tempo accorcia le distanze Messi su calcio di rigore. Poi nella ripresa ancora la Pulce trova il gol che evita ai catalani la sconfitta.

Questo il programma completo del 22° turno di Liga:

Venerdì 1 febbraio

Huesca-Valladolid 4-0

Sabato 2 febbraio

Levante-Getafe 0-0

Real Sociedad-Athletic Bilbao 2-1

Barcellona-Valencia 2-2

Celta Vigo-Siviglia

Domenica 3 febbraio

Villarreal-Espanyol

Betis Siviglia-Atletico Madrid

Eibar-Girona

Real Madrid-Alaves