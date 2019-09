Liga, nessun gol al Sadar: tra Osasuna e Betis finisce 0-0

© foto di Alterphotos/Image Sport

Terminata qualche istante fa la sfida che inaugurava la 5^ giornata di Liga spagnola, che però non ha portato in dote alcuna rete. Il neo-promosso Osasuna e il Betis si spartiscono infatti la posta in palio, concludendo la partita senza nessun gol, sul punteggio di 0-0.

Di seguito il programma completo del 5° turno di Liga

VENERDI

Osasuna - Betis 0-0

SABATO

Villarreal - Valladolid

Levante - Eibar

Atletico Madrid - Celta Vigo

Granada - Barcellona

DOMENICA

Getafe - Maiorca

Espanyol - Real Sociedad

Valencia - Leganes

Athletic - Alaves

LUNEDI

Siviglia - Real Madrid