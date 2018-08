Liga, pareggia l'Athletic. Vittoria corsara del Celta

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Nella serata di ieri si sono giocate due gare di Liga. Nella prima il Celta Vigo ha vinto di misura sul campo del Levante grazie al duo Sisto-Gomez entrambi autori di un gol e un assist in un primo tempo che mette in discesa le cose per i galiziani. Solo al 78° infatti i padroni di casa trovano il gol della bandiera con Morales su rigore. A Bilbao invece l'Athletic si fa rimontare dall'Huesca e porta a casa un solo punto: biancorossi avanti grazie ai gol di Susaeta al 47° e Berchiche al 63°, ma poi ripresi dagli ospiti che vanno a segno con Miramon al 71° e Avila a tre minuti dalla fine.