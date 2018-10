Liga, pareggio in extremis del Valladolid con l'Espanyol: finisce 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pareggio all'ultimo tuffo per il Valladolid contro l'Espanyol, nell'anticipo della decima giornata di Liga. Vantaggio ospite al minuto numero 20 con Borja Iglesias, ma in pieno recupero il Valladolid trova la rete del pari con Verde. L'Espanyol aggancia quindi il Barcellona in testa alla classifica, mentre il Valladolid si porta al sesto posto con 16 punti, appaiato all'Atletico e davanti al Real Madrid.

Il programma della decima giornata

26.10 21:00 Valladolid-Espanyol 1-1 (20' Borja Iglesias, 90+1' Verde)

27.10 13:00 Girona-Rayo Vallecano

27.10 16:15 Athletic Club-Valencia

27.10 18:30 Celta Vigo-Eibar

27.10 18:30 Levante-Leganes

27.10 20:45 Atletico Madrid-Real Sociedad

28.10 12:00 Getafe-Betis

28.10 16:15 Barcellona-Real Madrid

28.10 18:30 Alaves-Villarreal

28.10 20:45 Siviglia-Huesca