Liga, pari dal sapore di rigore tra Betis e Getafe. Al Villamarin finisce 1-1

Terminata anche l'ultima partita della domenica sera, e più in generale del 4° turno, di Liga spagnola. Betis e Getafe hanno impattato sull'1-1 in una sfida al sapore di calcio di rigore. Avanti infatti gli ospiti con Jaime Mata dal dischetto, prima del pareggio bianco-verde firmato, ancora dagli undici metri, dal sempreverde Joaquin. Da notare che gli andalusi hanno concluso l'incontro in doppia inferiorità numerica: espulsi William Carvalho nel primo tempo e Loren nel finale.

Questo il programma completo della 4^ giornata:

Venerdì 13 settembre

Maiorca-Athletic Bilbao 0-0

Sabato 14 Settembre

Real Madrid-Levante 3-2

Leganes-Villarreal 0-3

Real Sociedad-Atletico Madrid 2-0

Barcellona-Valencia 5-2

Domenica 15 settembre

Eibar-Espanyol 1-2

Alaves-Siviglia 0-1

Celta Vigo-Granada 0-2

Valladolid-Osasuna 1-1

Betis-Getafe 1-1