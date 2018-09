Liga, pari sofferto per la Real Sociedad contro il Rayo Vallecano

© foto di Alterphotos/Image Sport

Pari sofferto per la Real Sociedad contro il Rayo Vallecano: 2-2 il finale all'"Anoeta" col vantaggio illusorio per i baschi firmato Jon Bautista al 5'. Nel giro di cinque minuti Advincula e Trejo su rigore ribaltano il risultato in favore del Rayo. Willian José a dodici minuti dalla fine pareggia i conti.

Di seguito il programma:

LIGA - 6a GIORNATA

STASERA

Espanyol-Eibar 1-0

Real Sociedad-Rayo Vallecano 2-2

Atlético Madrid-Huesca

DOMANI

Athletic-Villarreal

Leganés-Barcellona

Valencia-Celta

Siviglia-Real Madrid

GIOVEDI

Alavés-Getafe

Valladolid-Levante

Girona-Betis