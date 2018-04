Liga, per il Deportivo di Seedorf un pari che serve a poco a Leganés

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 aprile

JUVE, ALEX SANDRO NEL MIRINO DEL PSG. IN ESTATE POSSIBILI I RITORNI DI POGBA E MORATA. NAPOLI, RUI PATRICIO PER LA PORTA E DIAWARA PIACE AL PSG. INTER, PER LA MEDIANA TUTTO SU NICOLO' BARELLA. ROMA, JUAN JESUS RINNOVA FINO AL 2022 JUVENTUS Il Paris Saint-Germain ha individuato...