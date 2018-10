Liga, poker Celta Vigo all'Eibar. Vince 2-0 il Levante

© foto di J.M.Colomo

Due vittorie casalinghe nelle gare delle 18.30 di Liga con il Celta Vigo che ha rifilato un netto 4-0 all'Eibar e il Levante che ha trovato un importante 2-0 contro il Leganes. Tripletta di Iago Aspas e rete di Mendez per il Celta che conquista tre punti importanti e vola a 13 punti in classifica mentre l'Eibar resta a quota 11. Bene anche il Levante che ha trovato il successo con i gol di Roger e Rochina e sale così a 16 punti in classifica lasciando il Leganes a quota 8.

Il programma

Valladolid-Espanyol 1-1

Girona-Rayo Vallecano 2-1

Athletic Club-Valencia 0-0

Celta Vigo-Eibar 4-0

Levante-Leganes 2-0

Atletico Madrid-Real Sociedad (oggi, ore 20.45)

Getafe-Real Betis (domani, ore 12)

Barcellona-Real Madrid (domani, ore 16.15)

Alaves-Villarreal (domani, ore 18.30)

Siviglia-Huesca (domani, ore 20.45)