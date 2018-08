Liga, poker del Real Madrid al Girona. 0-0 tra Siviglia e Villarreal

© foto di J.M.Colomo

E' arrivata subito la risposta del Real Madrid al Barcellona. La squadra di Lopetegui infatti ha trovato la seconda vittoria in due gare battendo 4-1 il Girona in rimonta. Dopo la rete dei padroni di casa firmata da Garcia al 16' i blancos hanno pareggio con il rigore di Sergio Ramos al 39' e nella ripresa hanno dilagato. Doppietta di Benzema e gol di Bale per il Real Madrid che continua a vincere con Courtois in panchina e Navas titolare in porta e vola a sei punti col Barça: le due big spagnole sono già sole in testa.

Solo 0-0 invece nell'altra gara tra Siviglia e Villarreal che si sono accontentate del pareggio. Con questo punto la squadra andalusa sale a quattro punti mentre il sottomarino giallo guadagna il suo primo punto.

LIGA - 2° TURNO

Getafe-Eibar 2-0

Leganes-Real Sociedad 2-2

Alavés-Real Betis 0-0

Atletico Madrid-Rayo Vallecano 1-0

Valladolid-Barcellona 0-1

Espanyol-Valencia 2-0

Girona-Real Madrid 1-4

Siviglia-Villarreal 0-0

Levante-Celta Vigo (27/08, ore 20.15)

Athletic Club-Huesca (27/08, ore 22)