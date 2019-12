© foto di J.M.Colomo

Grande vittoria della Real Sociedad che ha battuto 4-3 l'Osasuna dopo una gara molto divertente. Gli ospiti a fine primo tempo erano già avanti di tre gol firmati da Oyarzabal, Odegaard e Portu ma prima dell'intervallo Aridane ha accorciato le distanze. Nella ripresa Chimy Avila ha trovato la seconda rete dell'Osasuna che poi però è rimasto in dieci per l'espulsione di Roncaglia e ha subito anche il quarto gol da Isak. Nel finale Chimy Avila ha accorciato nuovamente le distanze firmando il 3-4 ma la Sociedad è riuscita comunque a conquistare i tre punti che le permettono di salire a 31 punti in classifica. L'Osasuna invece resta a quota 23.

LIGA - GIORNATA 18

Eibar-Granada 3-0

Maiorca-Siviglia 0-2

Barcellona-Alavaes 4-1

Villarrela-Getafe 1-0

Valladolid-Valencia 1-1

Domenica 22 dicembre

Leganes-Espanyol 2-0

Osasuna-Real Sociedad 3-4

16.00 Betis-Atl. Madrid

18.30 Levante-Celta Vigo

21.00 Real Madrid-Athletic Bilbao