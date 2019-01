Liga, poker Real Madrid in casa dell'Espanyol. Doppietta di Benzema

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid espugna Barcellona, ma non il Camp Nou, bensì lo stadio dell'Espanyol. I Blancos di Solari si sono imposti 2-4 al Cornellà del Prat, godendo di un Benzema in ottima forma, con l'attaccante francese autore di una doppietta. Di Bale e Ramos le altre due segnature del Real, mentre per la squadra di casa hanno segnato Baptistao e Rosales.

SABATO

Siviglia-Levante 5-0

Atletico Madrid-Getafe 2-0

Leganes-Eibar 2-2

Valencia-Villarreal 3-0

OGGI

Valladolid-Celta Vigo 2-1

Girona-Barcellona 0-2

Athletic Bilbao-Betis Siviglia 1-0

Real Sociedad-Huesca 0-0

Espanyol-Real Madrid 2-4

DOMANI

21.00 Alaves-Rayo Vallecano