Liga, poker Villarreal. Vincono Valencia e Atl. Madrid: tutti i risultati

Penultima giornata di Liga con ben sei gare che si sono giocate in contemporanea. Poker del Villarreal che ha battuto senza problemi il Deportivo La Coruna, vincono anche Atletico Madrid, 1-0 al Getafe con rete decisiva di Koke, e Valencia, 1-0 al Girona con gol di Vietto, mentre il Siviglia ha impattato 2-2 nel derby contro il Betis. Tris dell'Alaves all'Athletic Bilbao, vittoria di misura per l'Eibar contro il Las Palmas. Nell'anticipo delle 16.15 3-2 della Real Sociedad al Leganes. Alle 20.45 in campo il Real Madrid, domani invece toccherà a Espanyol e Barcellona.

LIGA - TURNO 37

Real Sociedad-Leganes 3-2

Alaves-Athletic Bilbao 3-1

Eibar-Las Palmas 1-0

Girona-Valencia 0-1

Getafe-Atl. Madrid 0-1

Real Betis-Siviglia 2-2

La Coruna-Villarreal 2-4

DOMENICA

16.15 Espanyol-Malaga

20.45 Levante-Barcellona