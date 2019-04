© foto di Federico De Luca

Erano due le partite in programma oggi alle 18.30 in Liga, e si sono concluse pochi minuti fa. Vittoria di fondamentale importanza quella raccolta dal Celta Vigo, che grazie ad uno Iago Aspas in gran forma (doppietta) rimonta l'iniziale vantaggio della Real Sociedad e si porta momentaneamente fuori dalla zona retrocessione col Villarreal che però deve giocare stasera. Un punto sopra i galiziani c'è il Levante, che ha pareggiato 2-2 con il fanalino di coda Huesca.

Questo il programma completo del 31° turno di Liga:

Sabato

13:00 Girona - Espanyol 1-2

16:15 Real Madrid - Eibar 2-1

18:30 Vallecano - Valencia 2-0

20:45 Barcellona - Atl. Madrid 2-0