Liga, prima vittoria per il Depor di Seedorf: Adrian stende il Malaga

Finale rocambolesco al Riazor, dove Clarence Seedorf coglie la sua prima vittoria sulla panchina del Deportivo La Coruna. I galiziani tornano al successo dopo quasi 4 mesi e riaprono la corsa salvezza, battendo 3-2 il Malaga. Sempre in vantaggio (prima con Perez, poi con Adrian), la squadra di casa si fa rimontare due volte da Rolan, ma alla fine ha la meglio grazie alla doppietta dell'ex Villarreal. Il Depor sale a 23 punti in classifica, a cinque lunghezze dal Levante, e torna a credere nel miracolo. Per il Malaga, invece, questa sconfitta è la pietra tombale sulle residue speranze di permanenza nella massima serie.