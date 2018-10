Liga, Rayo Vallecano-Athletic 1-1: Muniain risponde a Pozo

© foto di Alterphotos/Image Sport

Pareggio per 1-1 tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao nel recupero della terza giornata della Liga, un match delicato tra due squadre impelagate nei bassifondi della classifica. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo grazie a Pozo, a segno al 23'. Nella ripresa arriva il pareggio di Iker Muniain, che al 66' sigla l'1-1 definitivo. I baschi salgono a quota nove in classifica, mentre il Rayo lascia l'Huesca all'ultimo posto in solitaria.