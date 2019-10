© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima sconfitta rimediata in campionato dal Real Madrid che è stato battuto 1-0 in casa del Maiorca. La squadra di Moreno ha trovato il successo grazie alla rete di Lago Junior arrivata dopo appena sette minuti dall'inizio della gara. Nella ripresa inoltre i blancos sono rimasti in dieci per l'espulsione di Odriozola per doppia ammonizione e hanno perso la loro imbattibilità in Liga cedendo inoltre la testa della classifica al Barcellona, vittorioso contro l'Eibar. Il Real Madrid infatti resta a 18 punti, a -1 dai blaugrana mentre il Maiorca sale a 10 punti.

La nona giornata di Liga:

Granada-Osasuna 1-0 (ieri)

Eibar-Barcellona 0-3

Atletico Madrid-Valencia 1-1

Getafe-Leganes 2-0

Maiorca-Real Madrid 1-0

Alaves-Celta Vigo (domani, ore 12)

Real Sociedad-Real Betis (domani, ore 14)

Espanyol-Villarreal (domani, ore 16)

Athletic Club-Real Valladolid (domani, ore 18:30)

Siviglia-Levante (domani, ore 21)