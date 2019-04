© foto di Imago/Image Sport

Il Real Madrid non va oltre il pari senza gol sul campo del Getafe. La formazione di Zinedine Zidane tocca quota 65 punti, a meno sei punti dall'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il terzo posto, però, non è in discussione perché le merengues conservano i dieci punti di vantaggio proprio sul Getafe e sul Siviglia quando mancano quattro gare al termine della Liga.