Liga, Real Sociedad torna al successo: poker all'Eibar e zona Champions

Novembre era cominciato con una vittoria ed è terminato allo stesso modo per la Real Sociedad. Dal 2-1 sul campo del Granada al 4-1 di oggi a San Sebastian contro l'Eibar che vale il momentaneo quarto posto in classifica, in attesa dell'Atletico Madrid in campo domani con il Barcellona. In mezzo un pari e una sconfitta, ben presto archiviate con questo bel poker. Primo tempo equilibrato, con un gol per testa: prima Le Normand, poi il pareggio di Diop. La ripresa però è tutta della Real Sociedad: Oyarzabal, Willian Josè e Odegaard a segno e il k.o. di sette giorni fa col Real Madrid è presto dimenticato.

Il programma completo del 15° turno di Liga:

Venerdì

Celta Vigo-Valladolid 0-0

Sabato

13:00 Alaves - Real Madrid 1-2 (52' Sergio Ramos, 65'Perez, 69' Carvajal)

16:00 Real Sociedad - Eibar 4-1 (25' Le Normand, 35' Diop, 47' Oyarzabal, 57' Willian José, 80' Odegaard)

18:30 Maiorca - Betis

21:00 Valencia - Villarreal