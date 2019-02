© foto di Alterphotos/Image Sport

Nessun vincitore né vinto all'Estadi Ciutat de Valencia. La gara valida per il 22° turno di Liga tra Levante e Getafe si è infatti chiusa sullo 0-0. Un risultato che permette momentaneamente agli ospiti di portarsi al quinto posto in classifica con 32 punti, mentre i padroni di casa salgono in decima posizione con 27 lunghezze.

Questo il programma completo del 22° turno di Liga:

Venerdì 1 febbraio

Huesca-Valladolid 4-0

Sabato 2 febbraio

Levante-Getafe 0-0

Real Sociedad-Athletic Bilbao

Barcellona-Valencia

Celta Vigo-Siviglia

Domenica 3 febbraio

Villarreal-Espanyol

Betis Siviglia-Atletico Madrid

Eibar-Girona

Real Madrid-Alaves