© foto di J.M.Colomo

Sembrava poter essere una serata totalmente in discesa per il Barcellona di Ernesto Valverde che all'Estadio de la Ceramica di Villarreal dopo appena 16 minuti era già in vantaggio di due gol grazie alle reti di Coutinho e Malcom, ma alla fine il risultato finale è stato un roboante 4-4, con il Sottomarino Giallo che era andato addirittura sul 4-2 con i gol di Chukwueze, Ekambi, Iborra e Bacca. Quando tutto sembrava finito è arrivata prima l'espulsione di Alvaro e poi le reti, entrambe nel recupero, di Messi e Suarez. Nelle altre sfide di oggi l'Atletico Madrid ha battuto il Girona per 2-0 e l'Espanyol ha pareggiato con il Getafe per 1-1.

Atletico Madrid-Girona 2-0

Espanyol-Getafe 1-1

Villarreal-Barcellona 4-4