Liga, seconda vittoria di fila per il Barcellona: 2-0 a domicilio al Getafe

Dopo il Villarreal, battuto il Getafe. Un gol per tempo e il Barcellona va. Seconda vittoria consecutiva per la formazione di Ernesto Valverde, rimaneggiata in attacco a causa degli infortuni di Messi, Dembelé e Ansu Fati. Con Carles Perez a completare il tridente con Griezmann e Suarez, è proprio quest'ultimo a sbloccare il match nel primo tempo con un pallonetto su lancio chilometrico divenuto assist di ter Stegen. A mettere in ghiaccio i tre punti Junior Firpo nel secondo tempo. Espulso Lenglet, nel finale soffrono i blaugrana, ma il Getafe non arriva al gol. Temporaneamente secondi i catalani, in attesa del derby Atletico Madrid-Real Madrid.

LEGGI QUI la diretta testuale completa su TMW!

La settima giornata di Liga

Athletic Club-Valencia 0-1

Getafe-Barcellona 0-2

Granada-Leganes (ore 18.30)

Atletico Madrid-Real Madrid (ore 21)

Espanyol-Real Valladolid (domani ore 12)

Eibas-Celta Vigo (domani ore 14)

Alaves-Maiorca (domani ore 16)

Levante-Osasuna (domani ore 18.30)

Siviglia-Real Sociedad (domani ore 21)