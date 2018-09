Liga, Siviglia esagerato: 6-2 rifilato al Levante, tripletta di Ben Yedder

© foto di Image Sport

Vittoria esagerata conquistata dal Siviglia che in casa del Levante ha trionfato per 6-2. Dopo essere passata in vantaggio all'11' con Ben Yedder, la squadra di Machin è stata raggiunto sul pareggio dal rigore Roger ma poi gli ospiti si sono scatenati e all'intervallo erano già sul 4-1 grazie alla rete di Carrico e altri due gol di Ben Yedder. Nella ripresa poi si sono uniti alla festa anche Andrè Silva e Sarabia, mentre il Levante dopo aver sbagliato un rigore con Morales al 26' ha trovato la seconda rete nel finale con Simon. Con questo successo il Siviglia sale a 7 punti mentre il Levante resta a quota 4.

LIGA - 5° TURNO

Huesca-Real Sociedad 0-1

Rayo Vallecano-Alaves 1-5

Celta Vigo-Real Valladolid 3-3

Eibar-Leganes 1-0

Getafe-Atl. Madrid 0-2

Real Madrid-Espanyol 1-0

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Levante-Siviglia 2-6

16:15 Villarreal-Valencia

20:00 Betis-Athletic Club

20:45 Barcellona-Girona