Liga, spettacolo e gol a Valencia: il Levante batte 5-4 il Barcellona

© foto di Alterphotos/Image Sport

Grande spettacolo al Ciutat de Valencia nel posticipo di Liga, dove un Barcellona già campione di Spagna si è dovuto arrendere per 5-4 contro un gran bel Levante. Sugli scudi per i padroni di casa Boateng, autore di una tripletta, ma anche il macedone Bardhi che ha segnato due reti. Per i blaugrana sontuoso Coutinho: anche per lui sono tre i gol a referto. L'altra rete barcellonista è stata segnata invece da Suarez.