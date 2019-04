Liga, spettacolo e gol al San Mames: l'Athletic vince 3-2 contro il Rayo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta subita contro il Getafe, l'Athletic è tornato alla vittoria battendo 3-2 il Rayo Vallecano dopo una gara molto divertente. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena due minuti dall'inizio della gara con Inaki Williams ma al 18' Raul Garcia ha sbagliato il calcio di rigore del possibile raddoppio e così il Rayo a fine primo tempo è riuscito a pareggiare con Moreno. Nella ripresa però Inaki Williams al 50' ha riportato avanti l'Athletic e gli ospiti sono rimasti in dieci due minuti dopo per l'espulsione di Advincula. Venti minuti dopo Raul Garcia si è fatto perdonare mettendo dentro il gol del tris ma il Rayo non ha mollato e nei minuti ha segnato ancora con De Tomas. L'Athletic però alla fine è riuscito a trovare il successo e con questi tre punti sale a quota 46 in classifica e lascia il Rayo a quota 27.

Il programma:

Espanyol-Alaves 2-1

Huesca-Barcellona 0-0

Atletico Madrid-Celta Vigo 2-0

Siviglia-Real Betis 3-2

Real Valladolid-Getafe 2-2

Athletic Club-Rayo Vallecano 3-2

Real Sociedad-Eibar (domani, ore 16.15)

Girona-Villarreal (domani, ore 18.30)

Valencia-Levante (domani, ore 20.45)

Leganes-Real Madrid (lunedì, ore 21)