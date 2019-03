Il presidente della RFEF, la Federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales, tramite Twitter ha annunciato come dalla prossima stagione saranno eliminati i posticipi del lunedì in Liga: "Non ci sarà più calcio il lunedì. A partire dalla prossima stagione nella Liga si giocherà solo di sabato e domenica. Per quanto riguarda il venerdì, vedremo cosa succederà e se arriveremo ad un accordo buono per tutti. Il business è importante, ma i tifosi lo sono di più".

NO HABRÁ MÁS FÚTBOL LOS LUNES.

A partir de la próxima Temporada en @laliga habrá fútbol sábados y domingos 🏟

Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos.

El negocio es importante pero más los aficionados 👨‍👩‍👧‍👦

Somos la @rfef#SomosFútbol 👟⚽ pic.twitter.com/hp8R01hPSv — Luis Rubiales (@LuisRubiales) March 1, 2019