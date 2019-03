© foto di J.M.Colomo

Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per il Siviglia che è stato battuto 2-1 anche dall'Huesca. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 7' con Juanpi ma il Siviglia ha trovato il pari con il rigore di Ben Yedder all'84'. Nel finale la squadra di Machin ha trovato il gol della rimonta con Munir ma il VAR ha cancellato tutto per un fuorigioco e 99' l'Huesca ha trovato la vittoria con Avila. Con questo successo l'Huesca sale 22 punti in classifica mentre il Siviglia resta a quota 37 e scende al sesto posto.