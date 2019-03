Liga, successo del Valencia in casa del Girona. Il 2-3 arriva allo scadere

Conclusa qualche minuto fa l'unica partita in programma oggi alle ore 16.30 nel programma del fine settimana di Liga spagnola. E il Valencia è riuscito a vincere, pur con una certa sofferenza, in casa del Girona, agguantando così in classifica al sesto posto il Betis. Sempre avanti i Murcielagos, ma sempre ripresi, fino al gol partita segnato da Torres allo scoccare del novantesimo.

Athletic Club-Espanyol 1-1

Alaves-Eibar 1-1

Atletico Madrid-Leganes 1-0

Barcellona-Rayo Vallecano 3-1

Getafe-Huesca 2-1

Celta Vigo-Betis 0-1

Girona - Valencia 2-3 (14' Guedes (V), 22' Ramalho (G), 53' Parejo (V), 83' rig. Stuani (G), 90' Torres (V))

Levante-Villarreal

Siviglia-Real Sociedad

Valladolid-Real Madrid