Liga, Tebas attacca PSG e Neymar. "Stanno urinando in piscina"

"Stanno pisciando in piscina". Javier Tebas, presidente de laLiga, ci va già pesante, attaccando duro il Paris Saint-Germain per l'affare Neymar, nel corso del suo intervento a Soccerex, forum calcistico in corso di svolgimento a Manchester: "Stanno ridendo del sistema. Se Neymar è sul trampolino, allora sta urinando in piscina. Su questa situazione bisogna aprire un'indagine. Il calcio europeo deve avere certezza sulla provenienza dei soldi. La UEFA ha creato il fair play finanziario e noi crediamo che ora sia stato infranto". Nel mirino del numero della lega spagnola, anche il Manchester City: "City e PSG stanno dopando il mercato".