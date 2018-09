Liga, tonfo del Barcellona: sconfitto dal Leganes in due minuti

© foto di J.M.Colomo

Clamoroso tonfo del Barcellona, sconfitto per 2-1 in trasferta dal Leganes, con le reti dei patrini di casa arrivate nel giro di due minuti, dopo che i blaugrana erano passati in vantaggio con la rete di Messi. Nell'altra sfida iniziata alle 20.30 il Villarreal ha battuto 3-0 in trasferta l'Athletic Bilbao.

Il programma completo della sesta giornata di Liga

25.09 22:00 Atletico Madrid-Huesca 3-0

25.09 21:00 Real Sociedad-Vallecano 2-2

25.09 20:00 Espanyol-Eibar 1-0

26.09 20:00 Athletic Bilbao-Villarreal 0-3

26.09 20:00 Leganes-Barcellona 2-1

26.09 22:00 Siviglia-Real Madrid

26.09 22:00 Valencia-Celta Vigo

27.09 20:00 Alaves-Getafe

27.09 20:00 Valladolid-Levante

27.09 22:00 Girona-Betis