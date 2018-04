Liga, tris del Barcellona al Leganes: hat trick di Messi e Roma avvisata

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio di Siviglia il Barcellona è tornato alla vittoria in campionato battendo 3-1 il Leganes. Decisiva per i catalani la tripletta di Leo Messi, titolare e super protagonista con una hat trick che vale i tre punti per il Barça, il quale sale a 76 punti in classifica. La Roma è avvisata mentre il Leganes invece resta a quota 36.