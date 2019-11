© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria in rimonta per l'Atletico Madrid che ha battuto 3-1 l'Espanyol. Gli ospiti sono passati in vantaggio al Wanda Metropolitano con Darder ma prima dell'intervallo i colchoneros hanno trovato il pari con Correa e nella ripresa hanno rimontato con i gol di Morata e Koke. Con questo successo la squadra di Simeone sale a 24 punti a -1 da Barcellona e Real Madrid primi, mentre l'Espanyol resta a quota 8.

La tredicesima giornata di Liga:

Real Sociedad-Leganes 1-1

Alaves-Real Valladolid 3-0

Valencia-Granada 2-0

Eibar-Real Madrid 0-4

Barcellona-Celta Vigo 4-1

Maiorca-Villarreal 3-1

Athletic Club-Levante 2-1

Atletico Madrid-Espanyol 3-1

Getafe-Osasuna (ore 18:30)

Real Betis-Siviglia (ore 21)