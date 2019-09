© foto di Alterphotos/Image Sport

Si è concluso 1-1 il match tra Levante e Osasuna, valido per la 7a giornata della Liga. Padroni di casa avanti al 4’ con Hernani, mentre nella ripresa è arrivata la risposta di Garcia per l’Osasuna. Un risultato che non smuove più di tanto la classifica e che lascia le due squadre appaiate a quota 8 punti, a più tre sulla zona retrocessione.

La settima giornata di Liga:

Villarreal-Betis Siviglia 5-1

Athletic Club-Valencia 0-1

Getafe-Barcellona 0-2

Granada-Leganes 1-0

Atletico Madrid-Real Madrid 0-0

Espanyol-Real Valladolid 0-2

Eibas-Celta Vigo 2-0

Alaves-Maiorca 2-0

Levante-Osasuna 1-1

Siviglia-Real Sociedad (Ore 21.00)