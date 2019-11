Liga, un rigore di Banega basta a riportare il Siviglia al terzo posto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria di misura per il Siviglia nel posticipo domenicale di Liga, e ritorno al terzo posto in classifica per la squadra di Lopetegui. Decisivo il calcio di rigore trasformato in avvio di partita da Ever Banega, ex centrocampista dell'Inter.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Levante-Maiorca 2-1

Leganes-Barcellona 1-2

Betis-Valencia 2-1

Granada-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Real Sociedad 3-1

Espanyol-Getafe 1-1

Osasuna-Athletic Bilbao 1-2

Eibar-Alaves 0-2

Villarreal-Celta Vigo 1-3

Valladolid-Siviglia 0-1 (13' rig. Banega)