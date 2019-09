© foto di J.M.Colomo

Comoda vittoria interna del Valencia, che si affida alla precisione del proprio capitano Parejo dal dischetto per battere il neo-promosso Maiorca nell'unica gara di Liga programmata per oggi alle 18. Un rigore per tempo, e i Murcielagos ottengono dunque il loro primo successo, dopo tre partite di camponato.

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA

Ieri:

Siviglia-Celta Vigo 1-1

Athletic Bilbao-Real Sociedad 2-0

Oggi:

Getafe-Alaves 1-1

Levante-Valladolid 2-0

Betis-Leganes 2-1

Domani:

Valencia-Maiorca 2-0 (43' rig e 57' rig Parejo)

Atletico Madrid-Eibar (ore 19)

Espanyol-Granada (ore 19)

Villarreal-Real Madrid (ore 21)