Liga, un solo gol nelle due gare basche. Muniain fa vincere l'Athletic

Concluse qualche minuto fa le due partite di Liga in programma quest'oggi alle ore 18,30. Si è visto solamente una sola rete nei due incontri, quella di Muniain che ha permesso all'Athletic Bilbao di avere la meglio nei confronti del Betis, alla terza sconfitta in quattro partite. Terminata senza gol invece l'altra sfida in terra basca, quella tra la Real Sociedad e il fanalino di coda Huesca: 0-0.

Sabato:

Siviglia-Levante 5-0

Atletico Madrid-Getafe 2-0

Leganes-Eibar 2-2

Valencia-Villarreal 3-0

OGGI

Valladolid-Celta Vigo 2-1

Girona-Barcellona 0-2

Athletic Bilbao-Betis Siviglia 1-0

Real Sociedad-Huesca 0-0

20.45 Espanyol-Real Madrid

DOMANI

21.00 Alaves-Rayo Vallecano