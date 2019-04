Liga, Valencia corsaro: Betis battuto per 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Valencia vince a Siviglia, in casa del Betis. I taronges ringraziano Guedes per la doppietta, tra il 49' del primo tempo e il 4' della ripresa, mentre i biancoverdi hanno accorciato le distanze con Lo Celso al 78' su rigore. Nel finale espulso Rodrigo. Il Valencia - semifinalista in Europa League - agganciano il Siviglia al quinto posto con 52 punti, il Betis resta attardato a quota 43.

I risultati della 33esima giornata di Liga:

Alaves-Valladolid 2-2

Celta Vigo-Girona 2-1

Eibar-Atletico Madrid 0-1

Rayo-Huesca 0-0

Barcellona-Real Sociedad 2-1

Levante-Espanyol 2-2

Getafe-Siviglia 3-0

Real Madrid-Athletic Bilbao 3-0

Villarreal-Leganes 2-1

Betis-Valencia 1-2

La classifica di Liga dopo 33 giornate:

Barcellona 77

Atletico Madrid 68

Real Madrid 64

Getafe 54

Siviglia 52

Valencia 52

Athletic Bilbao 46

Alaves 46

Betis 43

Espanyol 42

Real Sociedad 41

Leganes 41

Eibar 40

Villarreal 36

Celta Vigo 35

Girona 34

Levante 34

Valladolid 32

Rayo Vallecano 28

Huesca 26