Liga, Villarreal battuto in rimonta: l'Osasuna vince 2-1

© foto di Alterphotos/Image Sport

Sconfitta in rimonta subita dal Villarreal che è stato battuto 2-1 in casa dell'Osasuna. La squadra di Calleja Revilla è passata in vantaggio dopo appena cinque minuti con la rete di Torres ma i padroni di casa ad inizio ripresa prima hanno trovato il pareggio con Roncaglia e poi al 79' hanno ribaltato la gara con la rete di Chimy Avila. Con questo successo l'Osasuna sale a 11 punti e raggiunge proprio il Villarreal in classifica.

Ieri

BETIS-EIBAR 1-1

Oggi

LEGANES-LEVANTE 1-2

REAL MADRID-GRANADA 4-2

VALENCIA-ALAVES 2-1

OSASUNA-VILLARREAL 2-1