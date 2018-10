Liga, vince ancora il Siviglia: 2-1 al Celta Vigo e vetta. Ok pure l'Espanyol

© foto di J.M.Colomo

Continua a vincere ancora il Siviglia che in campionato batte 2-1 il Celta Vigo e conquista la vetta della classifica di Liga. Sono bastate le reti di Sarabia e Ben Yedder alla squadra di Machin per volare a 16 punti e lasciare Atletico e Real Madrid dietro, in attesa del Barcellona. Inutile il gol finale di Boufal per il Celta Vigo che resta a quota 10. Nell'altra gara delle 18.30 bene anche l'Espanyol che ha battuto 3-1 il Villarreal con i gol di Perez, Darder e Piatti e con questo successo sale a 14 punti mentre il Villarreal resta a quota 8.

Questo il programma completo dell'ottavo turno di Liga:

05.10 21:00 Athletic Club-Real Sociedad 1-3

06.10 13:00 Girona-Eibar 2-3

06.10 16:15 Getafe-Levante 0-1

06.10 18:30 Alaves-Real Madrid 1-0

06.10 20:45 Leganes-Vallecano 1-0

07.10 12:00 Valladolid-Huesca 1-0

07.10 16:15 Atl. Madrid-Betis 1-0

07.10 18:30 Espanyol-Villarreal 3-1

07.10 18:30 Siviglia-Celta Vigo 2-1

07.10 20:45 Valencia-Barcellona