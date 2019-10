© foto di Alterphotos/Image Sport

Vittoria in rimonta per la Real Sociedad che ha battuto 3-1 in casa il Betis Siviglia. Eppure gli ospiti erano passati in vantaggio dopo appena 12 minuti dall'inizio della gara con Lovren ma al 22' i padroni di casa hanno pareggiato grazie all'autogol di Garcia. Al 36' poi Willian José ha firmato la rimonta e nella ripresa Portu al 58' ha trovato anche il tris. Dopo due sconfitte dunque la Real Sociedad ritrova la vittoria e sale a 16 punti in classifica mentre il Betis resta a quota 9.

La nona giornata di Liga:

Granada-Osasuna 1-0 (ieri)

Eibar-Barcellona 0-3

Atletico Madrid-Valencia 1-1

Getafe-Leganes 2-0

Maiorca-Real Madrid 1-0

Alaves-Celta Vigo 2-0

Real Sociedad-Real Betis 3-1

Espanyol-Villarreal (oggi, ore 16)

Athletic Club-Real Valladolid (oggi, ore 18:30)

Siviglia-Levante (oggi, ore 21)