© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria in rimonta per il Real Madrid che resta incollato al Barcellona e al primo posto grazie al 3-1 rifilato alla Real Sociedad. Eppure al Bernabeu a passare in vantaggio erano stati gli ospiti dopo appena due minuti con Willian José ma al 37' Karim Benzema ha trovato il pari e nella ripresa Valverde e Modric hanno completato la rimonta. Con questo successo il Real Madrid sale a 28 e raggiunge il Barcellona mentre la Real Sociedad resta a quota 23.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Levante-Maiorca 2-1

Leganes-Barcellona 1-2

Betis-Valencia 2-1

Granada-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Real Sociedad 3-1

Domenica, ore 12: Espanyol-Getafe

Domenica, ore 14: Osasuna-Athletic Bilbao

Domenica, ore 16: Eibar-Alaves

Domenica, ore 18.30: Villarreal-Celta Vigo

Domenica, ore 21: Valladolid-Siviglia