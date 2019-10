© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta per completarsi il quadro del 10° turno di Ligue 1. In serata spicca il ko del Lille a Tolosa e il pari dell'Amiens a Nimes, grazie a una rete di Arturo Calabresi. È il primo gol francese per l'ex Bologna.

Ieri

NIZZA-PARIS SG 1-4 - 15' e 21' Di Maria (P), 67' Ganago (N), 88' Mbappé (P), 90' Icardi (P)

Oggi

LIONE-DIGIONE 0-0

REIMS-MONTPELLIER 1-0- 2' Abdelhamid

ANGERS-BREST 0-1- 67' Cardona

METZ-NANTES 1-0- 86' Diallo

TOLOSA-LILLE 2-1- 58' Sanogo (T), 66' Gradel rig. (T), 93' José Fonte (L)

NIMES-AMIENS 1-1- 41' Martinez (N), 95' Calabresi

Domani

BORDEAUX-SAINT ETIENNE ore 15

MONACO-RENNES ore 17

MARSIGLIA-STRASBURGO ore 21

Classifica

PARIS SAINT-GERMAIN 24

NANTES 19

REIMS 17

ANGERS 16

BORDEAUX 15

LILLE 15

MONTPELLIER 14

BREST 14

MARSIGLIA 13

NIZZA 13

RENNES 12

AMIENS 12

TOLOSA 12

METZ 11

SAINT-ETIENNE 11

LIONE 10

NIMES 10

MONACO 9

STRASBURGO 9

DIGIONE 9